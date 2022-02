ミニLEDな次期iMac Proは6月に登場する…かも

WWDCかな?

残念ながらすでに販売が終了してしまった、とにかくパワフルなiMac「iMac Pro」。その次期モデルがミニLEDディスプレイを搭載して6月に登場するとの噂が、海外にて伝えられています。

以前のiMac ProはよりパワフルなCPUとGPUを搭載し、スペースグレーのクールな出で立ちで登場しました。製品に付属していたスペースグレー色のマウスやトラックパッド、キーボードなどは、当時はオークションサイトにてちょっとプレミアがついたりもしましたね。あのiMac Proの復活を願っている人は、多いのでは?

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs.