最新のゲーミングノートPC｢Katana GF76 12U｣、ここで装備していくかい？

ゲーマー達の夢をかなえるノートPC。

ゲーマーならこんなこと思ったことありませんか?

大画面でゲームがやりたい!けど持ち運びしたいからノートPCがいいな、もちろん良い設定でゲームをプレイできなきゃ嫌だよ!

そんな問題を全部解決する夢のノートPCが登場しました。その名も「Katana GF76 12U」。

最新世代のCPU、GPUを搭載、優れた冷却機構、大画面かつ高リフレッシュレートとゲーマーの求めるところをしっかりと押さえています。

どんなゲームもさながら刀のようにサクサクと切り進めることができます。

最新世代のCPU、GPUが搭載

なんと言っても「Katana GF76 12U」のポイントは最新の「インテル® Core™ i7-12700H」と、「GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU」を搭載している点です。第12世代のインテルCPUはハイブリッド・コアを採用している新しいCPUです。

ゲームやクリエイティブ作業向けの性能重視コア「Pコア」とマルチタスクやバックグラウンド処理向けの省電力性能重視コア「Eコア」のハイブリッド・コア。

ゲームやクリエイティブ作業といった高い処理性能を必要とするソフトの処理は「Pコア」で実行、データのダウンロードのバックグラウンド処理を「Eコア」で実行と、異なるコアでタスクを分散するので、処理能力が大幅にアップしました。GPUの 「GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU」はGeForce RTXシリーズの最新モデルです。数字の後ろについている「Ti」は、通常のRTX 3070からパワーアップしたモデルであることを表しています。ハイエンドなデスクトップPCに匹敵する処理能力があります。

大画面で高リフレッシュレートなディスプレイ

「Katana GF76 12U」、ディスプレイは大型の17.3インチでリフレッシュレートは144Hzで、大迫力かつ滑らかな描写。

大画面で美麗なグラフィックのゲームを楽しむもよし、高リフレッシュレートでFPSするもよし。ゲームをしながらのストリーム配信にも耐えうるスペックなので、ゲーム用とストリーム配信用のPCを別々で用意しなくても「Katana GF76 12U」一台で完結できちゃうんです。これからゲーム配信したいなーと考えている方にも非常にオススメです。

優れた冷却機構「Cooler Boost 5」

高性能なCPU、GPUを搭載しているとなると心配なのは排熱ですが、「Katana GF76 12U」には「Cooler Boost 5」という強力な冷却機構が搭載されています。

2基のファンと6本のヒートパイプで効率的に排熱。さらにヒートパイプの壁を薄型化した、長時間のゲームプレイにも耐えうる冷却機構を備えています。

ゲームをストレスなくやりたい、シンプルな機材でゲーム配信したいと考えている欲張りなゲーマーにはぴったりの一台です。