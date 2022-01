コレクター垂涎？ CASETiFYからスマホ用にNFTアートを表示するケースを発売

もしやステッカーが貼られるだけ?

スマートフォン用ケースを作るCASETiFYより、自分が所持しているNFTアートの画像を表示できるスマホ用ケース「NFTyourcase」が登場しました。背面にお気に入りの1枚があれば、いつでも一緒。愛着も湧きますね。

The “Verified-Blue” camera ring is to signal authentication and ownership for the world’s first #phygital case. This update to our signature camera ring only supports @BoredApeYC members currently. pic.twitter.com/p6jae6VJ6V