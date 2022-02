Nothingのear(1)、音声アシスタントに対応しました！

そういえば、この機能がありませんでした。

昨年に衝撃のデビューを飾った、Nothingのワイヤレスイヤホン「ear (1)」。こちらに長らく待望されていた、音声アシスタント機能が追加されました!

おしゃれで十分な音質、そしてお求めやすい価格と、まさにいうことなしなear (1)。ノイズキャンセリングやイコライザなど十分な機能を備えていたのですが、リリース時にはどういうわけか音声アシスタントが利用できなかったのですよ。

Alexa, play "Nothing Else Matters"



Yeah, it's time to say hey to Google and Siri.



Voice Assistance is now available for your ear (1).