もっとも多くオスカー像を手にするのはどれ？第94回アカデミー賞ノミネート作品一覧がこちら

オスカー受賞作品を予想するのも楽しいひととき。

今年も映画の祭典、アカデミー賞の季節がやってきました。新型コロナウイルスの影響で、公開延期を余儀なくされた作品は今年も数多くありましたが、今年はSF作品からアクション超大作まで、授賞式がグッと楽しみになるような作品が数多くノミネートされています。

続編の公開も決定している『DUNE/デューン 砂の惑星』は作品賞を含む全10部門ノミネート、Netflixオリジナル作品の『パワー・オブ・ザ・ドッグ』は最多の11部門12ノミネートを果たすなど、今年のアカデミー賞も大接戦が予想されます。

果たして今年、もっとも多くオスカー像を手にするのはどの作品なのか、各部門のノミネート作品一覧がこちらです。

作品賞

『ベルファスト』

『コーダ あいのうた』

『ドント・ルック・アップ』

『ドライブ・マイ・カー』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ドリームプラン』

『リコリス・ピザ』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

監督賞

ケネス・ブラナー(『ベルファスト』)

濱口竜介(『ドライブ・マイ・カー』)

ポール・トーマス・アンダーソン(『リコリス・ピザ』)

ジェーン・カンピオン(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

スティーブン・スピルバーグ(『ウエスト・サイド・ストーリー』)

脚本賞

『ベルファスト』(ケネス・ブラナー)

『ドント・ルック・アップ』(アダム・マッケイ、デヴィッド・シロタ)

『ドリームプラン』(ザック・ベイリン)

『リコリス・ピザ』(ポール・トーマス・アンダーソン)

『The Worst Person in the World(原題)』(エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー)

脚色賞

『コーダ あいのうた』(シアン・ヘダー)

『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介、大江崇允)

『DUNE/デューン 砂の惑星』(ジョン・スパイツ、ドゥニ・ヴィルヌーブ、エリック・ロス)

『ロスト・ドーター』(マギー・ギレンホール)

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(ジェーン・カンピオン)

主演男優賞

ハビエル・バルデム(『愛すべき夫妻の秘密』)

ベネディクト・カンバーバッチ(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

アンドリュー・ガーフィールド(『tick, tick...BOOM! チック、チック…ブーン!』)

ウィル・スミス(『ドリームプラン』)

デンゼル・ワシントン(『マクベス』)

主演女優賞

ジェシカ・チャステイン(『タミー・フェイの瞳』)

オリビア・コールマン(『ロスト・ドーター』)

ペネロペ・クルス(『Parallel Mothers(原題)』)

ニコール・キッドマン(『愛すべき夫妻の秘密』)

クリステン・スチュワート(『スペンサー ダイアナの決意』)

助演男優賞

キアラン・ハインズ(『ベルファスト』)

トロイ・コッツァー(『コーダ あいのうた』)

ジェシー・プレモンス(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

J・K・シモンズ(『愛すべき夫妻の秘密』)

コディ・スミット=マクフィー(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

助演女優賞

ジェシー・バックリー(『ロスト・ドーター』)

アリアナ・デボーズ(『ウエスト・サイド・ストーリー』)

ジュディ・デンチ(『ベルファスト』)

キルステン・ダンスト(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

アーンジャニュー・エリス(『ドリームプラン』)

国際長編映画賞

『ドライブ・マイ・カー』(日本)

『Flee(原題)』(デンマーク)

『The Hand of God』(イタリア)

『ブータン 山の教室』(ブータン)

『The Worst Person in the World(原題)』(ノルウェー)

視覚効果賞

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『フリー・ガイ』

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『シャン・チー/テン・リングスの伝説』

撮影賞

『DUNE/デューン 砂の惑星』(グレイグ・フレイザー)

『ナイトメア・アリー』(ダン・ローストセン)

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(アリ・ウェグナー)

『マクベス』(ブリュノ・デルボネル)

『ウエスト・サイド・ストーリー』(ヤヌス・カミンスキー)

長編アニメ映画賞

『ミラベルと魔法だらけの家』

『Flee(原題)』

『あの夏のルカ』

『ミッチェル家とマシンの反乱』

『ラーヤと龍の王国』

短編アニメ映画賞

『Affairs of the Art(原題)』

『Bestia(原題)』

『ボクシングバレー』

『ことりのロビン』

『The Windshield Wiper(原題)』

衣装デザイン賞

『DUNE/デューン 砂の惑星』(ジャクリーン・ウェスト、ロバート・モーガン)

『クルエラ』(ジェニー・ビーヴァン)

『シラノ』(マッシモ・カンティーニ・パリーニ、ジャクリーヌ・デュラン)

『ナイトメア・アリー』(ルイス・セケイラ)

『ウエスト・サイド・ストーリー』(ポール・タゼウェル)

作曲賞

『ドント・ルック・アップ』(ニコラス・ブリテル)

『DUNE/デューン 砂の惑星』(ハンス・ジマー)

『ミラベルと魔法だらけの家』(ジャーメイン・フランコ)

『Parallel Mothers(原題)』(アルベルト・イグレシアス)

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(ジョニー・グリーンウッド)

短編実写映画賞

『Ala Kachuu - Take and Run -(原題)』

『The Dress(原題)』

『The Long Goodbye(原題)』

『On My Mind(原題)』

『Please Hold(原題)』

長編ドキュメンタリー賞

『Ascension(原題)』

『Attica(原題)』

『Flee(原題)』

『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』

『燃え上がる記者たち』

短編ドキュメンタリー賞

『オーディブル:鼓動を響かせて』

『私の帰る場所』

『The Queen of Basketball(原題)』

『ベナジルに捧げる3つの歌』

『When We Were Bullies(原題)』

音響賞

『ベルファスト』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

美術賞

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『マクベス』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

編集賞

『ドント・ルック・アップ』(ハンク・コーウィン)

『DUNE/デューン 砂の惑星』(ジョー・ウォーカー)

『ドリームプラン』(パメラ・マーティン)

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(ピーター・シベラス)

『tick, tick...BOOM! チック、チック…ブーン!』(マイロン・カースタイン、アンドリュー・ワイスブラム)

メイクアップ・ヘアスタイリング賞

『星の王子 ニューヨークへ行く 2』(マイク・マリーノ、ステイシー・モリス、カーラ・ファーマー)

『クルエラ』(ナディア・ステイシー、ナオミ・ダン、ジュリア・ヴァーノン)

『DUNE/デューン 砂の惑星』(ドナルド・マウアット、ラブ・ラーソン、エヴァ・ヴォン・バール)

『タミー・フェイの瞳』(リンダ・ダウド、ステファニー・イングラム、ジャスティン・ローリー)

『ハウス・オブ・グッチ』(ヨーラン・ルンドストルム、アンナ・カリン・ロック、フレデリック・アスピラス)

歌曲賞

”Be Alive”(『ドリームプラン』)(ディクソン、ビヨンセ)

”2匹のオルギータス”(『ミラベルと魔法だらけの家』)(リン=マニュエル・ミランダ)

”Down To Joy”(『ベルファスト』)(ヴァン・モリソン)

”No Time to Die”(『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』)(ビリー・アイリッシュ、フィニアス・オコネル)

”Somehow You Do”(『Four Good Days(原題)』)(ダイアン・ウォーレン)

第94回アカデミー賞は(日本時間)3月28日(月)に行われる予定です。