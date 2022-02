PinterestがARで家具配置＆購入もできる機能を導入。引っ越しや模様替えに便利そう

インテリアイメージ力を上げていこう。

画像や動画の共有&スクラップに便利なサービス「Pinterest」に、ARで家具を配置できる新機能「Try On for Home Decor」が追加されました。IKEAやAmazonの家具配置ARアプリと同じような機能ですね。

8万点以上の家具を自由に配置

「Try On for Home Decor」は、スマホのカメラを使って現実の世界にバーチャルな家具を配置することで、模様替えや新しい家具購入の際のイメージづくりに役立ちます。アプリには8万点以上の家具が用意されてるそうな!

試した家具は実際に購入も可能(現在は米国のみ)。例えば赤いソファーをARで設置してみて良い雰囲気だなと感じたらそのまま買っても良いし、似たデザインの家具を自分で探しても良し。日本だとこっちの使い方が主流になるかな。

Pinterestは2020年1月ごろに、ARでコスメを試着できる「Try On」という機能を導入しています。家のインテリアのイメージソースとしてPinterestを活用してる人も多そうですし(僕もです)、今回のAR機能を活用して上手にインテリアコーディネートしていきたいですね〜。