ポケモン最新作『アルセウス』のイギリスパケ版は『ダイパリメイク』超え！ なお怖さが勝るおともだちも多数

ヒスイ地方、楽しんでる?

「『ダイパリメイク』買ったしな」で購入をためらっていたものの、買ったら買ったでドハマりしちゃってるNintendo Switch版『ポケモン レジェンズ アルセウス』。いにしえのシンオウ地方もといヒスイ地方を、オープンワールドで駆け巡れることが最大の魅力ポイントです。

GfKによる1月29日付のイギリスゲームパッケージチャートでは、『アルセウス』が堂々の1位を獲得。先週のイギリスゲームパッケージ版の売り上げのうちほぼ半分を占めており、この初週売上は『ダイパリメイク』の数字を超えています。

『ポケモン』シリーズのパッケージ版売上としては歴代4位。なかなかの好数字です。

Massive launch for Pokemon Legend: Arceus in the UK. It is the FOURTH biggest Pokemon launch of all time, just ahead of Black & White and last year's Brilliant Diamond & Shining Pearl. Retail numbers only.