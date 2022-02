一人でもバンドだぜ！ 1万以上の音色でベースとドラムを奏でるギター用無線アンプ

仲間がいなくてもアンプがセッションしてくれる!

ギター用アンプとしては最小クラスなのに爆音を轟かせ、Bluetoothで無線接続するだけでなく、機械学習が自動でベースとドラムを奏でるミニアンプ「Spark MINI」。アプリには33のアンプと43のエフェクター効果まで内蔵し、1万以上の音色を再現する凄いヤツなんです。

さらには充電式で給電不要。スマホに再生曲のコードを表示し、難しいパートはテンポを遅くループして練習でき、普通の無線スピーカーとしても使用が可能です。しかもアプリを使うとその他の機材での録音および、動画撮影にも対応するハイテクっぷりです。

You've never heard a small amp sound like this ⚡ Meet Spark MINI, our new battery-powered practice amp and Bluetooth® speaker with smart app integration and big, beautiful multi-dimensional sound.Sign up for early bird access with exclusive bonus: https://t.co/xWIWJB4OF9pic.twitter.com/8a38fn7gIH