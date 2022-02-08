RAZERのロゴが極彩色に光るゲーミングチェア用ヘッド・クッション。何でもアリだね！

後頭部で見えないんだけどさ。
ゲーミングPCや周辺機器など、RGBライトで何でも極彩色に光らせるRAZERから、ロゴが光るゲーミングチェア用ヘッドレスト｢RAZER HEAD CUSHION CHROMA｣が爆誕しました。
When it comes to illuminating support, we’ve got you covered with the Razer Head Cushion Chroma. Powered by Razer Chroma RGB, top off your gaming chair & make it the true centerpiece of your battlestation. Light it up today: https://t.co/nIWAmE0VWrpic.twitter.com/CbBOabiYk9— R Λ Z Ξ R (@Razer) January 26, 2022
中は厚みのあるメモリーフォームと、外はソフトな生地で手触りが良く、ジョイスティックと一緒に身体が動いちゃう人でもぴったりフィット。その頭の後ろでは、1,680万色の光が無数のパターンで輝くのです。
気になるお値段は1万3880円。白熱する対戦に備えて、頭と首をしっかりサポートしましょう！
Source: Twitter via RAZER (1, 2) via MIKE SHOUTS