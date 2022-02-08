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      RAZERのロゴが極彩色に光るゲーミングチェア用ヘッド・クッション。何でもアリだね！

      • author 岡本玄介
      RAZERのロゴが極彩色に光るゲーミングチェア用ヘッド・クッション。何でもアリだね！
      Image: RAZER

      後頭部で見えないんだけどさ。

      ゲーミングPCや周辺機器など、RGBライトで何でも極彩色に光らせるRAZERから、ロゴが光るゲーミングチェア用ヘッドレスト｢RAZER HEAD CUSHION CHROMA｣が爆誕しました。

      中は厚みのあるメモリーフォームと、外はソフトな生地で手触りが良く、ジョイスティックと一緒に身体が動いちゃう人でもぴったりフィット。その頭の後ろでは、1,680万色の光が無数のパターンで輝くのです。

      気になるお値段は1万3880円。白熱する対戦に備えて、頭と首をしっかりサポートしましょう！

      Source: Twitter via RAZER (1, 2) via MIKE SHOUTS

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