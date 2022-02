AppleのVR/ARヘッドセット、OSは｢realityOS｣になるのかも？

また、OSが増える。

Appleが開発していると噂されるAR/VRヘッドセット。どうやらそれはM1クラスのAppleSiliconを搭載して、センサーも盛り盛り!みたいな噂がちらほらと。そして今度の噂は、じゃあOSは何で動くの?って話。

“#if TARGET_FEATURE_REALITYOS”



Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXRpic.twitter.com/RyF5O5gFjg