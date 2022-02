中国の月面探査機、今度は月の裏側で小さなガラス玉を複数個発見する

中は曇っていて半透明なんですって。

先日、月の裏側でウサギ型の岩石を見つけた中国の月面探査機「玉兔2号」が、今度は丸いガラス玉を発見しました。

The Yutu-2 lunar rover of China's Chang'e-4 mission has discovered two macroscopic translucent glass globules during its exploration of the far side of the moon, which could potentially help reveal the moon's early impact history https://t.co/nWxw7Yvt9Apic.twitter.com/iVu0D3ZlFP