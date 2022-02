次はロケットの離着陸？ イーロン・マスクの自家用機追跡アカウントを作った19歳、連邦航空局から承認される

今度はファルコン・ロケットを追跡するみたい。

先日、イーロン・マスクの自家用ジェット追跡ボットを作り、本人から「やめて欲しい」と連絡が来た、19歳のジャック・スウィーニー氏。ですが情報自由法により、アメリカ連邦航空局から承認され、合法的に運用を続けられることになったようだ、とTESLARATIが伝えています。

My FAA FOIA request went thru, Now I have all the registration and airworthiness documents for all the SpaceX jets. https://t.co/znXWAqCQ9T

スウィーニー氏はイーロン・マスクへの返答として、アカウントを削除するには5万ドルとテスラ「モデル3」も欲しいなんて図太く請求していましたが、やり取りはイーロンが休暇でハワイに飛んだため一旦ストップしていたんですよね。

ですがあれから10日ほどで、連邦航空局から承認の書類が送付されたのでした。

これについて、スウィーニー氏は「そもそも連邦航空局のデータは使っていないので、承認さなくても良かった」とツイートしています。

Never needed FAA approval, I don't use FAA data. My FOIA doesn't mean I have their approval. I requested that FOIA before my news went public, only just recently received the documents. Anyone can FOIA its not really related to my bot just another thing, anyone can FOIA. https://t.co/DNlcrcrYAJ