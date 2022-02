SpaceXがスターシップの美麗CGアニメを公開。火星の植民地へ

たくさんのスターマンが火星にやってきます。

去る2月11日のこと、「2022年3月に打ち上げられ、軌道を周回することになるだろう」という発表があった、SpaceXのスターシップ。それがどのようなイメージになるのか、フルCGの美麗なアニメが公開されました。

このアニメについて、SpaceXは「素早く完全再利用できる打ち上げ機が宇宙旅行へのカギだ」とツイート。飛行機が現在の航空市場を切り拓いたように、繰り返し使えるロケットがあれば宇宙市場もグンと広がると考えているようです。

A fully and rapidly reusable launch vehicle is key to a future in which humanity is out exploring the starshttps://t.co/HJJLlJONoq