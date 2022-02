スーパーボウル観戦チケットが空前の平均100万円超え

だれが買うんよ。

日曜(日本では月曜)ロサンゼルスで開かれる第56回NFL王位決定戦「スーパーボウル」は、地元LAの強豪ラムズと、奇跡の逆転で33年ぶりの出場を果たしたシンシナティ・ベンガルズの対決となりましたね!

ともにクオーターバック(QB)はドラフト全体1位指名の名将とあって、NFL史上初の全体1位指名対決も見逃せませんし、会場は最新設備を備えたSoFiスタジアムで、LAラムズの本拠とあってはさらに見逃せません。

地元チームを応援したいLAっ子、目の黒いうちに悲願の優勝を見届けたいベンガルズファンが狂ったようにチケットを買い求め、2月頭には平均相場が1万ドル(約116万円)を軽~く超えてしまいました。

ご覧のように、座席表を見ても、買えるところが…ない!

一番安い席でも5300ドル(約61万5000円)しますし、VIP席にいたっては100,000ドル(約1160万円)。24人入る特等ボックスが906,000ドル(1億円超)というわけのわからない数字になっています。転売市場でも平均1人9,086ドル(約106万円)。こんな高値はNFL始まって以来です。

これにはベンガルズ元スター選手のチャド・ジョンソンもびっくりだったみたいで、「いくらダイハードなファンでも、これはさすがに応援にこれねえだろ」とツイートしていますよ。

Can someone explain how the diehard fans of these teams are suppose to support their team & attend the game❓ pic.twitter.com/iF3RCsRoyj