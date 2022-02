『Cyberpunk 2077』も遊べる？ テスラ車でSTEAMのゲームがプレイできるようになりそう

テスラ用はジョニーがイーロンになってたりして。

電気自動車テスラの車内で、STEAMのゲームがプレイできるよう開発が進んでいることが判明しました。サイバートラックの中で、ゲーム『Cyberpunk 2077』がサイバーに楽しめるようになりそうです。

それは2月23日のこと。ツイッターにてゲーム・ジャーナリストのライアン・マカフリー氏から「新型モデルSとXに『サイバーパンク』はいつ実装されるの?」という質問が投稿され、イーロン・マスクがこう答えています。

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.