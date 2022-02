おならのクラクションでテスラ58万台近くがリコール

今となっては実装できたことのほうが不思議ですが…。

テスラが2020年12月のアップデートで実装した「おなら」の音がリアルすぎてまったく警告の役目を果たさず、むしろ歩行者に車の接近を告げるPWS(歩行者警告システム)の音がかき消されて衝突リスクが高まることが米運輸道路交通安全局(NHTSA)の調べでわかり、米国の対応モデル57万9000台がリコールになりました。

おならサウンドは外付け警告音スピーカー「Boombox」で選択できる効果音のひとつ。対応モデルは2020年~2022年製のModel S、Model X、Model Yと、2017~2022年製のModel 3。PWSが適切に耳に届かない部分が安全基準に違反するとNHTSAが判断したものです。

PWSの接近音自体も馬のひづめの音などにカスタマイズして遊べるので(種類はこんなに!)、車に注意するってよりは、馬がいないか見回してしまったりもしますし、それとリアルなおならがコンボできた日には…ね…。

無償アップデートで修正対応後は、運転中この機能自体が無効になります。もうこんなドッキリもできません。

せっかく面白いもの用意したのに冗談の通じないやつらめ…とイーロン・マスクCEOは寂しそう。もちろん人の命に関わることなので、そうも言ってられないんですけどね、はい。

The fun police made us do it (sigh)