夫婦喧嘩でiMacを窓から投げる→鳩が死んでしまう…

鳩さんかわいそう…。

夫婦喧嘩は犬も食わない…とはいいますが、他人に迷惑をかけてはいけません。ニューヨークからは、夫婦げんかによりiMacが窓から投げられ、鳩が死んでしまったという悲しい報告が寄せられています。

このニュースを聞いて思ったのですが、iMacってかなり重いですよね。Apple(アップル)のサイトを確認したところ、その重量はなんと8.92kgもありました。このiMacを窓から投げ捨てるなんて、よほど怒りが爆発したんでしょうね…。

Walking in bushwick and someone's angry spouse just threw this mac out the window, killing a pigeon on the way down pic.twitter.com/pa3m47dSuT