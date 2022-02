トヨタ・リサーチ・インスティテュート、自律運転で障害物を避けながらドリフトするスープラを完成させる

全車種にこの機能が欲しい!

AIの研究を行なっているトヨタ・リサーチ・インスティテュートにて、「事故を起こさないクルマ」を目指して自律運転で障害物を避けながらドリフトするスープラが作られました。道路状況が極限状態でも、普通の運転手がプロのように危険回避させられるよう、クルマ側に反応させるのが目的です。

What if every driver could control their vehicle under the most extreme circumstances - just like a pro?



For the first time ever, @ToyotaResearch has successfully programmed a vehicle to autonomously drift around obstacles on a closed track. 📺⤵️ https://t.co/TDgMLmGc9dpic.twitter.com/oap8rw9z7Z