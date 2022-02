ツイッター、暗号通貨イーサリアムで投げ銭できるように

NFT作家の応援に良さそう。

これまで暗号通貨ビットコインで投げ銭ができていたTwitter(ツイッター)が、イーサリアムでも行えるようになりました。イーサリアムは最近大流行のNFTアートを売買するのによく使われているので、流れに乗っている投資家やクリエイターなら持っているかと思います。

Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support?Yes: Cool, we’ve added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address.No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF