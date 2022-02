来るでしょう、これは。

2022年2月2日、ソニージャパンの公式ツイッターが以下のティザーイメージを投稿しました。

2022年2月9日(水)10時 Walk to the next level of sound

さらなる到達点へhttps://t.co/AMfhcsAHJH#Sony#Signaturepic.twitter.com/KPzs47OVFA