ある日を境に姿を消しちゃった最悪なNFT詐欺ワースト7（2022年1月版）

Kingfund Finance 被害額$141,000(約1600万円)

Screenshot: http://www.KingFund.finance (Fair Use)

2021年末に生まれた資産運用会社KingFundは、先月とうとうプルラグをやって300 Wrapped BNBコイン(時価14万1000ドル=約1600万円、Web3 is Going Just Great調べ)の被害を出しました。

TwitterはじめSNSアカウントは全滅ですが、サイトは昨年10月の姿をWayback Machineで確認できます。

今回のNFT詐欺ワースト7のサイトはどれも力作揃いですが、King Fund Financeは簡素すぎるくらい。よくこれでお金が集まったなあ。