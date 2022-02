テスラ車を突然襲う｢ファントムブレーキ｣、米NHTSAが調査に本腰

原因不明の急ブレーキ…噂はかなり前からありました。

暴走カーは後ろにピタッとつかれるのが恐怖だけど、テスラ車は前にいるのも恐怖。なんの前触れもなく勝手に自動で緊急ブレーキがかかっちゃうことがままあります。これがいわゆる「ファントムブレーキ」。

主にオートパイロット使用時に見られる誤認緊急停止ですが、ここ最近は特に多くて、米運輸省道路交通安全局(NHTSA) のサイトにも9か月でのべ354件もの苦情が殺到。とうとう同局は17日木曜、原因究明の調査に正式に乗り出すことを明らかにしました。

調査の対象となるのは、2021年と2022年に発売されたすべてのModels 3とModel Y、計41万6000台です。要するにレーダーがデリートされた後の全車両ですね。

ファントムブレーキの問題は、テスラオーナーの間では割とよく知られた現象で、日本でもオンラインのラフなアンケートで過半数が経験済みと回答していますし、「今日はファントムブレーキもなく快適なAP(オートパイロット)でした」な~んて報告が当たり前のように交わされています。

ただ、心の準備はあっても慣れるということはないようで、ITMediaの昨年11月のオーナーレポートにも次のような記述があり、皆さんwithファントムブレーキで頑張っていることがわかります。

この問題が外向けにクローズアップされたのは昨年10月のことでした。 自動運転ソフトウェア「Full Self-Driving(FSD)」 をバージョンアップ後、前方警告とファントムブレーキなどの問題が多々判明して、旧バージョンに急遽戻したのが最初。

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.



Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta.