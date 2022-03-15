15インチのMacBook Airの名前、違う呼び名になるかも？

やっぱり流行りのあの名前？

先日のApple（アップル）イベントでは、｢Mac Studio｣に｢Studio Display｣と、さまざまな新名称のMacが登場しました。さらに、｢もっと多くのStudioなMacが登場するのでは？｣と予測している方も多いハズ。そんな中、｢15インチの新型MacBook Airは違う呼び名になる｣との気になる情報が登場しています。

新たな名称ルールが？

Predictions for Apple's potential 15" notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2022

これまでも何度か報じられてきた、15インチのMacBook Airが登場するとの噂。これについてアナリストのミンチー・クオ氏は、具体的な名称をあげはしないものの、名前は｢MacBook Airではない｣と示唆しているのです。

またそれ以外にも、2023年第4四半期（10月〜12月）に量産が開始され、他のMacBook Airと同じ30W電源アダプタの同梱が予測されると報告しています。

この15インチのMacBook Airについて個人的にまず頭に浮かんだ名称が、｢MacBook Studio｣。MacBook Proほど尖ってはいないもののパワフルなマシンなら、Studioブランドがぴったりだと思うんです。皆さんはこの新たな製品の名前、どうなると思いますか？