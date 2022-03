15インチのMacBook Airの名前、違う呼び名になるかも？

やっぱり流行りのあの名前?

先日のApple(アップル)イベントでは、「Mac Studio」に「Studio Display」と、さまざまな新名称のMacが登場しました。さらに、「もっと多くのStudioなMacが登場するのでは?」と予測している方も多いハズ。そんな中、「15インチの新型MacBook Airは違う呼び名になる」との気になる情報が登場しています。

Predictions for Apple's potential 15" notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1