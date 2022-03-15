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      15インチのMacBook Airの名前、違う呼び名になるかも？

      • author 塚本直樹
      15インチのMacBook Airの名前、違う呼び名になるかも？
      Image: LeaksApplePro / Twitter

      やっぱり流行りのあの名前？

      先日のApple（アップル）イベントでは、｢Mac Studio｣に｢Studio Display｣と、さまざまな新名称のMacが登場しました。さらに、｢もっと多くのStudioなMacが登場するのでは？｣と予測している方も多いハズ。そんな中、｢15インチの新型MacBook Airは違う呼び名になる｣との気になる情報が登場しています。

      新たな名称ルールが？

      これまでも何度か報じられてきた、15インチのMacBook Airが登場するとの噂。これについてアナリストのミンチー・クオ氏は、具体的な名称をあげはしないものの、名前は｢MacBook Airではない｣と示唆しているのです。

      またそれ以外にも、2023年第4四半期（10月〜12月）に量産が開始され、他のMacBook Airと同じ30W電源アダプタの同梱が予測されると報告しています。

      この15インチのMacBook Airについて個人的にまず頭に浮かんだ名称が、｢MacBook Studio｣。MacBook Proほど尖ってはいないもののパワフルなマシンなら、Studioブランドがぴったりだと思うんです。皆さんはこの新たな製品の名前、どうなると思いますか？

      Source: Twitter(1, 2) via Cult of Mac

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