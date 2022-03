でっかい15インチのMacBook Air…来年登場するかも？

どれを選べばいいのやら?

今も昔も、MacBookシリーズって画面の大きさが重複しているので、選ぶのが難しいんですよね。現在でも13/14/16インチのMacBook Proと、13インチのMacBook Airが並行して販売されています。ま、私は大画面重視なので16インチMacBook Pro一択ですが…。それはともかく、もしかすると15インチのMacBook Airが2023年にも登場するかもしれません。

ディスプレイアナリストのロス・ヤング氏によれば、Apple(アップル)は15インチのMacBook Airを新型13インチモデルと同時に投入するとのこと。なおアップルが15インチのMacBook Airを開発しているとの情報は以前から報告されており、唐突に浮上した噂というわけではありません。

This how they’ll look like on our end.

Expect more details soon at @iDropNewspic.twitter.com/WJsfqJ6j1B