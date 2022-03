Googleがさらにダークな検索結果ページをテスト中

ようこそ、さらにダークな世界へ。

ダークグレーや真っ黒な背景をベースとしたダークモードは、ここ数年さまざまなOSやアプリケーションで採用されてきましたが、Googleは完全真っ黒背景なダークモードをテストしてるみたいですよ。

先月からより多くのユーザーが利用できるようになったGoogleの検索ページで使用できるダークモードの背景はどちらかというと、ダークグレイに近い色。筆者も日中はライトモード、日が沈んだらダークモードに切り替えて使用していますが、とても気に入っています。

Welcome to the dark side.



Introducing Dark theme, available on desktop, mobile and everywhere you search. pic.twitter.com/qqM7darEif