高級腕時計のオメガが3万円？ オメガ×スウォッチのコラボモデルだって

オメガの時計が3万円台で買えるって……?

いや、厳密には違います。オメガがスウォッチとコラボレーションして「バイオセラミック ムーンスウォッチ」(全11種類)というものを出したんです。オメガの「スピードマスター クロノグラフ」をカラフルにして遊び心を加えたもので、(お値段的にも)かなり欲しくなっちゃうやつなんですよ〜。

初コラボ

Image: Swatch

オメガももともとスウォッチ・グループの一員でしたが、ブランドとしてとスウォッチとコラボレーションしたのは、今回が初めて。オメガの名前がついた時計が3万円台で購入できるなんて結構衝撃ですが、まぁ、クリストフ・ルメールのデザインの服がユニクロで安く買えちゃうんですから、そういう時代なのでしょう。

Image: Swatch

で、気になるスペックや「遊び心」の部分なんですが、全モデルがバイオセラミック製という、セラミックとヒマシ油を原料としたプラスチックをミックスした素材を使っているそう。

Image: Swatch

惑星をイメージしたカラーで、ピンクやブルー、イエローといったポップなカラーもあるんですよ。

Image: Swatch

Mission to〜

Image: Swatch

各時計の名前は、「Mission to Sun」や「Mission to Mercury」と、「Mission to 惑星名」で統一されています。カラーやデザインだけでなく、自分が好きな惑星、行ってみたい惑星などを基準に選んでもいいかも。

ちなみに、筆者は色で選ぶなら「Mission to Saturn」ですが、思い入れなら「Mission to Earth」だなと思いました。

オンライン販売なし。一部の実店舗のみで販売

Image: Swatch

「バイオセラミック ムーンスウォッチ」(全11種類)は、2022年3月26日から原宿、渋谷、大阪のスウォッチストアのみで販売されるそう。

お値段は各3万3,550円(税込)ですよ〜。