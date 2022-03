アップルが2500万ドルかけて成し遂げた、ネットフリックスもアマゾンもできなかったこと

作品賞ですね。

アメリカ現地時間で27日に行われた第94回アカデミー賞。今年の授賞式で最も話題を集めたのは、プレゼンターの不適切ジョークにビンタで応えたウィル・スミス氏。その後、長いキャリアで初の主演男優賞を受賞し、異例の長スピーチも大きく注目されました。が、ギズ的には作品賞を受賞した『コーダ あいのうた』に注目。タイトル通りです。ストリーミング配信作品で史上初めてアカデミー賞作品賞を受賞しました。配信したのは…Apple TV+!

ティム・クックCEOもお祝いツイート。

Team CODA created a profoundly beautiful movie, a story of hope and heart that celebrates our differences. Congratulations to the producers, @SianHeder, @TroyKotsur, @MarleeMatlin, @EmiliaJonesy, @DanielNDurant, @EugenioDerbez, and all involved in these historic wins! #CODAfilmpic.twitter.com/s9ebnPaYl1