新生活関係なく必要なやつ！ エネループが15％オフだから、好きなだけカートに突っ込んで【Amazonセール】

買い忘れは無いですか？ 電池とか、意外と使うよ？
新生活で意外と忘れがちなのが電池の備え。家電のリモコンやPC周辺機器も乾電池使いますし、あ！ ない！ってときに、コンビニに走る未来をなくすためにも、エネループをカートにぶっこみましょう。
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量1900mAh/繰り返し2100回] 日本製 単3形充電池 4本パック BK-3MCC/4SA
1,220円（特選タイムセール・15％オフ・3月29日午後11時59分まで）
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量750mAh/繰り返し2100回] 日本製 単4形充電池 4本パック BK-4MCC/4SA
1,127円（特選タイムセール・15％オフ・3月29日午後11時59分まで）
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ 大容量モデル [最小容量2500mAh/繰り返し500回] 日本製 単3形充電池 4本パック eneloop pro BK-3HCD/4SA
1,606円（特選タイムセール・15％オフ・3月29日午後11時59分まで）
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ 大容量モデル [最小容量930mAh/繰り返し500回] 日本製 単4形充電池 4本パック eneloop pro BK-4HCD/4SA
1,352円（特選タイムセール・23％オフ・3月29日午後11時59分まで）
定番の単3形・単4型はもちろん。大容量のeneloop proシリーズも安くなっています。
急速充電器とのセットも割安！ 一人暮らしのスターターeneloopとしてこれを選んでもいいかも。
Amazonベーシック 充電池 高容量充電式ニッケル水素電池単3形4個セット (充電済み、最小容量 2400mAh、約500回使用可能)
742円（特選タイムセール・3月29日午後11時59分まで）
Amazonベーシック 充電池 高容量充電式ニッケル水素電池単3形8個セット (充電済み、最小容量 2400mAh、約500回使用可能)
1,291円（特選タイムセール・38％オフ・3月29日午後11時59分まで）
Amazonベーシック 充電池 高容量充電式ニッケル水素電池単4形4個セット (充電済み、最小容量 800mAh、約500回使用可能)
755円（（特選タイムセール・18％オフ・3月29日午後11時59分まで）
Amazonベーシック 充電池 高容量充電式ニッケル水素電池単4形8個セット (充電済み、最小容量 800mAh、約500回使用可能)
1,512円（特選タイムセール・18％オフ・3月29日午後11時59分まで）
充電回数は少ないけど、コスパで見るならAmazonベーシックもアリ。リモコンの電池とか頻繁に変えないから、こっちで十分かも？
ぶっちゃけ新生活関係なく、いつ買ってもいいものだし数もっていても損はしないので、セールのうちに買いだめしておきましょう。
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon