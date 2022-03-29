Jabra祭りだワッショイ！ 最新モデルも全部ワッショイ！【Amazon新生活セール】

フィット感至上主義。
イヤホンにフィット感を求めるのなら、ぜひJabraを試してほしい。いろんなワイヤレスイヤホン使ってきましたが、補聴器のノウハウが活きてるのか、やはりJabraのフィット感は頭一つ抜けております。色々なモデル、オススメですよ。
Jabra Elite 7 Pro
Jabra Elite 7 Pro 完全ワイヤレスイヤホン ブラック [国内正規品/メーカー2年保証付き] アクティブノイズキャンセリング搭載 マルチポイント 2台同時接続 片耳モード 高性能通話 Bluetooth5.2 ワイヤレス充電対応 Amazon Alexa 内蔵
21,000円（特選タイムセール・15％オフ・3月29日午後11時59分まで）
一番新しいのはコイツ、｢Jabra Elite 7 Pro｣。ノイキャンよし、音質よし。本体が軽いので耳への負担もよし。通話の音質もクリアなので、Web会議や通話などにイヤホンを使う人にもオススメです。なんなら1,200円オフクーポンも付いてくるので、2万円を切るバーゲン価格！
Jabra Elite 4 Active
[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 4 Active 完全ワイヤレスイヤホン ブラック [国内正規品] アクティブノイズキャンセリング搭載 IP57 スポーツ 片耳モード Bluetooth 5.2 Amazon Alexa内蔵 コンパクト
10,800円（特選タイムセール・27％オフ・3月29日午後11時59分まで）
価格抑えめでフラッグシップ級のノイキャンをお求めなら、コイツ。セール価格で｢Jabra Elite 7 Pro｣より1万円もお安いのに、フィット感も防滴防塵も抜かりなし。むしろ防水性能を重視するならこっちのほうがオススメですね。
Jabra Elite Active 75t
Jabra 完全ワイヤレスイヤホン アクティブノイズキャンセリングElite Active 75t ネイビー IP57 防塵防水 Bluetooth® 5.0 マルチポイント対応 2台同時接続 最大8台ペアリング登録 スポーツ 専用アプリ 音質カスタマイズ マイク付 【国内正規品/最大メーカー2年保証付き】
12,320円（特選タイムセール・20％オフ・3月29日午後11時59分まで）
僕の長年の愛用モデルですが、今見るとそれなりに型落ち。やはりBluetooth 5.0ゆえ、最新モデルたちと比べると音切れは目立ちます。が、ことフィット感においては最新モデルよりこっちのほうが僕は好き！ 最新モデルは軽量さを推してますが、こっちは耳に引っ掛けて安定させてるんですよ。防水性能もよいし、オールドだけどオススメですよ！
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon