アップルが新しい充電器を準備中とのウワサ。出力は30Wだけれども

iPhoneとiPadを両方カバーできるやつ。

Appleの充電器はデカくて重い。まぁ、それは事実だから否定しないけど、新しいテクノロジーも導入されつつあります。

AppleのアナリストMing-Chi Kuo(ミンチー・クオ)氏によると、Appleは新しいデザインの30W充電器をリリースする予定があるとのこと。

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design.