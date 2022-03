お目当てのMacが出なかった…な方に朗報。｢M2｣なプロダクトも開発中らしいよ

まだ諦めるには早い。

本日のAppleイベント。期待されていたM2チップ搭載のMacBook Proの面影はなく、その代わりにとんでもねーモンスターな「Mac Studio」のお披露目でしたね。

序盤のボス登場だと思ってたら、四天王出てきちゃった!くらいの衝撃ですが、なにも期待していた製品群が出ないってわけではなさそうです。

FYI: Still expecting an iMac Pro, for those wondering. M2 versions of the Mac mini, MacBook Pro 13-inch and 24-inch iMac are also in development.