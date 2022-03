アプデを待ちましょ。｢Studio Displayのカメラはイマイチ｣という声

画質が…。

27インチでウェブカメラやマイクを搭載するなど、全部入りなApple(アップル)純正ディスプレイとして登場した「Studio Display」。これさえあれば、スッキリおしゃれなオフィス/自宅のパソコン環境が実現する…と、期待の声も数多く聞こえます。一方でそのカメラ画質については、ソフトウェアアップデートが予定されているようです。

You can be the judge of the webcam quality. More shots in my video: https://t.co/lYQjFnqFI9pic.twitter.com/sEWkpDIs7t