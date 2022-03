こっちが本命？ ｢Studio Display Pro｣がミニLEDでやってくるかも

Studioなのか、Proなのか…。

まさに彗星のように現れたApple(アップル)の新型純正ディスプレイこと「Studio Display」。「アップルの純正ディスプレイが欲しいけど、60万円のPro Display XDRは流石に無理…」という方には、かなりぶっ刺さった新製品ではないでしょうか。さらにもしかすると、今年6月にはミニLED方式な「Studio Display Pro」が登場するかもしれません。

ミニLEDとは、微細なLEDを大量に敷き詰めることでディスプレイのバックパネルとして利用する技術。私もこの記事をミニLED方式ディスプレイを搭載したMacBook Proにて執筆しているのですが、明るくて色のくっきりしたこのディスプレイには大満足です。

ディスプレイアナリストのRoss Young氏のツイートによると、Studio Display ProではミニLED方式ディスプレイが採用されるだけでなく、高速駆動技術「ProMotion」にも対応するとのこと。

Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain…