先日のAppleイベントで｢ふぁ～!?!?｣となったこと8つ

興奮がひと収まりしたあとの、すきま風。

Apple(アップル)のイベント後に出た「ふぁ~!?!?」なリアクションの数々を集めてみました。

iPhone最安モデルSEは、iPhone 13と同じ A15 Bionicチップが入って、5Gにも対応し、399ドルから429ドルにぴょんと値上がりしました。 日本国内税込価格は64GBが5万7800円で128GB(6万3800円)、256GB(7万6800円) 。これまでの最安5G対応モデルのiPhone 12 miniよりは1万円以上安いけど。

iphone 8 coming to life as iphone SE after 5 years like:#AppleEventpic.twitter.com/I4B7G8EkFl