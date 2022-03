シュワちゃんがロシア国民におくる動画メッセージ全訳

ウクライナ侵攻から20日。亡くなったロシア兵は7千人。イラク&アフガン20年の戦いで亡くなった米兵の数を20日で抜いてしまう事態となっていますが、それすらロシアの人たちは正確に知らされていません。

そこで、ロシア全国民に向けてアーノルド・シュワルツェネッガーがプーチンの開戦理由の綻びを解いて「こんな戦争はもうやめよう」と直接訴える動画を公開しました。

シュワちゃんはロシアでとても人気が高く、プーチン大統領官邸クレムリンがフォローする22人のひとり(原稿執筆時に確認したら、まだアンフォローしていませんでした)。その影響力は絶大です。緊張緩和の突破口になってくれるといいのですが…。

一触即発の時局でも、必要なことはエスカレーションではなく、心に畳みかけて手を差し伸べることだという生きた見本を示された思いがします。全訳でどうぞ。

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV