3部作から好きなデザインが作れる！ レゴからリアルな｢バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12｣が登場

かつてのキットとはリアルさが段違いです。

みんな大好きなレゴから、リアルで本物ソックリな「バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12」がやって来ます。

⚡ Great Scott! We're going Brick to the Future with the new LEGO Back to the Future Time Machine. Available 1st April! ⚡Get a first glimpse of the set now, and see Doc and Marty take on a brand-new adventure! https://t.co/Zwh9EFi53Fpic.twitter.com/GyalHnzZTI