好みの味の飲み物を｢印刷｣するドリンクサーバー｢Cana One｣

未来のドリンクバーを我が家に!

コーヒーもジュースもカクテルも、液晶画面をタッチするだけで何でも飲めるドリンクサーバー「Cana One」。砂糖やビタミン、味にアルコールにカフェインなどを好みで調合し、あらゆる飲み物を「印刷」します。

CMYKのインクを絶妙に混ぜて美麗な写真が出て来るように、さまざまな成分で微妙な味を再現するのは、すでに市民権を得ている3D印刷機のドリンク版といったところ。原料を水や炭酸で割るだけのドリンクバーとは一線を画します。

1000s of drinks in your kitchen. 0 containers in your trash. Cana One is available for reservation today. Join us. https://t.co/VZwYjtkhLJpic.twitter.com/DRyeMVz89s