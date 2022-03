ロシア宇宙局長官｢もしISSが米国に落ちたら誰が制御するんだ？｣に、イーロン・マスクが返答

元ロシア連邦副首相にして政治家で国営宇宙企業ロスコスモスのドミトリー・ロゴージン長官が、ロシアの宇宙産業に制裁が及ぶことを危惧して、国際宇宙ステーションISSでの米露協力関係が壊れることを示唆。この戦争を機にISSをアメリカに落っことすというような、脅迫めいたツイートを連投しました。

そのツイートに返信したのがイーロン・マスク。彼はただSpaceXのロゴをドバーンを貼り付けただけ。でも、それは「私がいる」を意味するものでしょう。

彼の自信の裏付けは、ISSに合体しているSpaceXのドラゴン・カプセル。このカプセルのブースターを使えば、ロシアのエンジンに頼らずともISSを制御でき、墜落させずに済むよ、という目論見でしょうね。

このアイデアには、NASA SPACEFLIGHT.COMの編集者ピート・ハーディング氏も賛同、イメージ図を作っています。

Here is what the ISS would look like without the Russian Segment attached - in it's place, a Dragon could be docked to provide reboost capability and attitude control. pic.twitter.com/2Zvrotv2Zw