｢Google I/O 2022｣は5月11～12日開催です！ オンライン視聴できるよ

今年もオンラインで。

Google(グーグル)が主催するデベロッパー向けイベント「Google I/O」の開催スケジュールが発表されましたよ!

今年の「Google I/O 2022」は5月11〜12日開催で、パンデミック以前に開催されていたサンフランシスコの「ショアライン アンフィシアター」からのオンラインライブ配信。一部のデベロッパーは招待されそうですけど、世界中だれでもライブストリーミングを視聴できます。

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeympic.twitter.com/NUodJb7UCi