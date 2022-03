｢こちらが現場、ロサンゼルスで最も事故の多い危険地帯です…｣（TV中継記者の後ろでガッシャーン）

こんなことがあるんですね…。

KTLA放送のGene Kang記者が今月10日、ひき逃げ死亡事故の現場に立って生中継をしているさなか、別の事故が起こって車がぶつかったまま逃走するハプニングがありました。

以下がその映像ですが、現場はロサンゼルス市内にあるHoover St. × 84th St.のT字路です。「ロス全市で最も事故の多い危険地帯です…」と紹介する記者の言葉が終わるか終わらないかのうちに、けたたましいクラクションの音が鳴り響いて激突してますよ。なんというタイミング。

My coworkers were covering one of the most dangerous traffic areas of LA when suddenly an accident happened! @GeneKangTV@KTLApic.twitter.com/Vk1JnvtwQx