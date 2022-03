へぇ〜、PCチックじゃん。iPadにゲストログイン機能が増えるかも？

シンプルに便利そうだと思わない?

PCやChromeOSでは当たり前のゲストログイン機能。「ちょっとPC貸してよ!」なんてシーンに便利だけど、ひょっとしたらそれ、iPadにもやってくるかもしれません。

リーカーのMajin Bu氏によると、iPad向けのゲストアカウントログイン機能がテストされているようです。

According to my resource, the guest account should arrive on the iPad. No multi-users at the moment, just like chromeOS. This is an example screenshot for demonstration purposes #Apple#AppleRumor#iPadOSpic.twitter.com/GgwUeTp1Io