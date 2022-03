来年のiPhone 14シリーズ、最新チップを積まないモデルも存在するかも？

えっ、iPhone買い替えのモチベが…。

ってなっちゃったけど、あくまでもまだ未確定の噂ですからね。その点留意して聞いて欲しいんですが、話の出どころは、おなじみAppleのアナリストMing-Chi Kuo(ミンチー・クオ)氏のTwitter。

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX