著名アナリストによるiPhone SE（第3世代）に関する6つの予想

お披露目まであと少し!

Apple製品に詳しい著名アナリストのミンチー・クオ氏が、日本時間3月9日午前3時に行われるアップルイベントにて発表が見込まれるiPhone SE(第3世代)について複数の予想を伝えています。

9to5macによると、クオ氏本人と確認されたTwitterアカウントから、iPhone SE(第3世代)について6つの予想が伝えられたとのこと。

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE.