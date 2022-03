倍々ゲームみたい。新型Mac Proは｢M1 Ultra｣を2つ繋げて開発中？

そんな力技が許されるの?

先日のイベントで開発の匂わせがあったMac Pro。その内容は未だ謎に包まれていますが、搭載チップは「M1 Ultra」を2つ繋げたものになるかも? な説が出てきました。

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022



This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.



Processor name: "Redfern"

Coming with new Macs Pro this September #Apple#AppleInternal