新型MacBook AirはM1続投？ でも本体デザインは一新されてカラバリが増えるかも

新デザインも気になる!

残念ながら先日のApple(アップル)イベントでは発表されなかったMacBook Airの最新モデルですが、iPhone SE(第3世代)の予想をほぼほぼ的中させた著名アナリストのミンチー・クオ氏が、今度は次期MacBook Airに関する予想を伝えています。

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options