まるでゲーム画面！ NBAの新カメラ技術を体験せよ

PS5かと思いました

「不気味の谷」という言葉は、まさにこの技術のためにあるのかもしれません。NBA(全米バスケットボール協会)のブルックリン・ネッツ VS ダラス・マーベリックスの試合にてESPNが採用した「ボリュメトリックビデオ」は、人間のプレーヤーをビデオゲームのキャラクターのように変えてしまったのです。下の動画では、新しい映像技術「CourtView」の凄さを体験することができます。

The Nets and Mavs went bucket for bucket down the stretch before Dinwiddie's #TissotBuzzerBeater



Relive the best plays from Mavs vs Nets via NBA CourtView, a new immersive experience using 3D technology! pic.twitter.com/14HEBHRKQx