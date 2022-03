ネットフリックスがパスワード共有の取締りをテスト中。実家と共有できなくなる未来

むしろ今までは歓迎されていたのにね。

Netflixは、契約者本人の他にも、家族の個人別アカウントが合計で5つまで作れるようになっています。筆者も家族内で別々のアカウントを使っていますが、それぞれ好みも違うし、見る時間もデバイスも違うから、すごく便利。

今までは、たとえば「契約者+同居している家族がそれぞれ個別でアカウントを持っており、さらに他県に住んでいる家族もアカウントを持っている」ということができていたのですが、これからはそれができなくなるかも…とThe Vergeが伝えました。

パスワード共有に関する取り締まりが始まったのは、3月12日のこと。アカウントを共有してもらっていた人がNetflixを開いたら、下記のようなメッセージが表示されたんですって。

Start your own Netflix for free today. If you don't live with the owner of this account, you need your own account to keep watching. (ネトフリの無料体験始めない? このアカウントの契約者と同居していないなら、契約してから見ようね)