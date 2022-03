ザッカーバーグCEO、｢近いうちInstagramにNFTを導入する作業中だ｣と語る

「インスタ映え」なNFTアートがどんどん生まれるのかな?

FacebookとInstagramを持つメタ社のマーク・ザッカーバーグCEOが、複合フェスティバル「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」にて「近いうちInstagramにNFTを導入する作業をしている」と語りました。

この情報は、Engadgetのカリッサ・ベル編集主任やPlatformerのケイシー・ニュートン記者なども、Twitterで伝えています。

Zuckerberg at SXSW confirms NFTs are coming to Instagram "we're working on on bringing NF Ts to Instagram in the near term," but says "I'm not ready to kind of announce exactly what that's going to be today"