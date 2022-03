透明人間になれる半透明の板、今ならクラファンで出資できちゃうよ！

カットして身にまとえば『プレデター』になれたりして?

光を拡散させて真裏にいる人を透明にしてしまう「INVISIBILITY SHIELD」が、クラファンでゲットできるようになっています。背景は透けて見えるのに、後ろにいる人はボヤけもせず隠れ身の術が実現できてしまいます。

素材はポリマーをエンボス加工し、柔軟で紫外線や熱に強く耐久性もあるのに100%再利用可能。縦方向に伸びた凸面レンズが正面からの光の反射を左右に屈折させ、背面から反射する光も人物像を左右方向にボカすのだそうです。

ズラっと並んだレンズは互いの反射を採り込み、内部でさらに反射するよう緻密に設計されています。たとえばですが、階段の前や横に白線が引かれた駐車場のような場所だと、横に広がる線が自然に写ります。

from fiction to reality: this shield is designed to make you invisiblehttps://t.co/mFxfyff6C1pic.twitter.com/2yLjpKMPHJ