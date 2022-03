ロシア大富豪たちの自家用ジェット機の追跡アカウントが誕生

ホワイトハウスが洋の東西でタスクフォースを編成し、オリガルヒとも呼ばれる財閥たちが所有する隠し資産の特定・追跡・凍結を進めることを発表。世界のスーパーヨットとジェットが一路モンテネグロ、モルディブ、セーシェル諸島、ドバイなどに避難先を求めて舵を切る動きが活発化しています。

そんななか、民間からもイーロン・マスク自家用機追跡アプリでおなじみの19歳のJack Sweeny君(南フロリダ大学でIT専攻)がTwitter上で空の動きを逐一追跡しています。興味のある人はこちらの「Russian Oligarch Jets」でフォローできますよ。

ロシアはデータのガードが堅いので「精度に責任は負えない」との但し書き付きですが、ロマン・アブラモヴィッチ(オリガルヒの1つ、シブネフチグループ のオーナー)のスーパージェットがドバイにタッチダウンする日時もこのようにはっきりとわかります。

追跡しているのは19人の資産家たちが所有する、計39機(月曜午後時点)。

参考までに、ホワイトハウスの一連の発表ツイートもはっておきますね。

This coming week, we will launch a multilateral Transatlantic task force to identify, hunt down, and freeze the assets of sanctioned Russian companies and oligarchs – their yachts, their mansions, and any other ill-gotten gains that we can find and freeze under the law.